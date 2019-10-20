Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
1 saat önce
ŞÜPHELİ TESLİM OLDUManisa'nın Turgutlu ilçesinde, çıkan tartışma sonucu Nurtaç Bilgiç'i (54) tabanca ile vurarak öldüren, Münir Taş'ı (60) ise yaralayan Hamza Bilgen (77), olayın ardından Şehzadeler Jandarma Komutanlığı'na gidip, teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:45 Kaynak: DHA
ŞÜPHELİ TESLİM OLDU
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, çıkan tartışma sonucu Nurtaç Bilgiç'i (54) tabanca ile vurarak öldüren, Münir Taş'ı (60) ise yaralayan Hamza Bilgen (77), olayın ardından Şehzadeler Jandarma Komutanlığı'na gidip, teslim oldu.
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),
Gri listeye bir çizik daha! 300 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü Eski eşinin içinde bulunduğu otomobile kurşun yağdırıp intihar etti: 3 ölü Emine Bulut cinayetinin tüyler ürperten yeni görüntüleri ortaya çıktı Bakan Akar kimyasal silah iftiralarına sert çıktı: Envanterimizde bir gram kimyasal silah yok