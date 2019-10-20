Son Dakika Haberleri: Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

1 saat önce

ŞÜPHELİ TESLİM OLDUManisa'nın Turgutlu ilçesinde, çıkan tartışma sonucu Nurtaç Bilgiç'i (54) tabanca ile vurarak öldüren, Münir Taş'ı (60) ise yaralayan Hamza Bilgen (77), olayın ardından Şehzadeler Jandarma Komutanlığı'na gidip, teslim oldu.

Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2), System.String[]

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, çıkan tartışma sonucu Nurtaç Bilgiç'i (54) tabanca ile vurarak öldüren, Münir Taş'ı (60) ise yaralayan Hamza Bilgen (77), olayın ardından Şehzadeler Jandarma Komutanlığı'na gidip, teslim oldu.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),


Şehzadeler, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:45 Kaynak: DHA
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