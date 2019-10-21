Son Dakika Haberleri: Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (3)
Son Dakika Güncel Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (3)

Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (3)

57 dakika önce

CİNAYET ZANLISININ EVİNİ YAKTILARManisa'nın Turgutlu ilçesinde, aralarında çıkan tartışma sonucu Nurtaç Bilgiç'i (54) tabanca ile vurarak ölmesine, Münir Taş'ın (60) ise yaralanmasına neden olan Hamza Bilgen (77), olaydan sonra Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu.

Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (3), System.String[]

CİNAYET ZANLISININ EVİNİ YAKTILAR

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, aralarında çıkan tartışma sonucu Nurtaç Bilgiç'i (54) tabanca ile vurarak ölmesine, Münir Taş'ın (60) ise yaralanmasına neden olan Hamza Bilgen (77), olaydan sonra Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu. Hamza Bilgen'in teslim olduğunu öğrenen Nurtaç Bilgiç'in yakınları, iddiaya göre Bilgen'in Çepnidere Mahallesi Mezarlığı yakınındaki evini ateşe verdi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, yangına Turgutlu İtfaiye Amirliğine bağlı çok sayıda ekip ile jandarma ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin çalışmaları neticesinde söndürülen yangında ev kullanılmaz hale gelirken, jandarmanın uyarıları neticesinde Hamza Bilgen'in ailesinin ve yakınlarının evde olmadıkları öğrenildi. Yangının nasıl çıkartıldığı ve kimlerin olaya karıştığı konusunda Jandarma olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.


Turgutlu, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:20 Kaynak: DHA
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