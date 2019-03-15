Son Dakika Haberleri: Kahvede Tartışıp, Sokak Ortasında Bıçakladı

Kahvede Tartışıp, Sokak Ortasında Bıçakladı

44 dakika önce

TOKAT'ta, O.G., bilinmeyen nedenle kahvede tartıştığı Bayram Aktaş'ı (37) sokak ortasında bıçakladı.

Kahvede Tartışıp, Sokak Ortasında Bıçakladı, System.String[]
TOKAT'ta, O.G., bilinmeyen nedenle kahvede tartıştığı  Bayram Aktaş'ı (37) sokak ortasında bıçakladı. Ağır yaralanan Aktaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olay sonrası kaçan O.G., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. 

Olay, dün akşam, kent merkezindeki Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen, evli ve 3 çocuk babası Bayram Aktaş, kahvede otururken, henüz bilinmeyen nedenle O.G. ile tartışmaya başladı. Kahveden çıkan ikilinin tartışması, sokakta kavgaya dönüştü. O.G., üzerinde bulunan ekmek bıçağını çıkararak, Aktaş'ın ayağına ve göğsüne sapladı. O.G., kanlar içinde yere yığılırken, Aktaş ise olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Aktaş'ı ambulansla  Tokat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bayram Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Polis ekiplerince yakalanan O.G., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:51 Kaynak: DHA

Polis, Tokat, Bayram Aktaş, Güncel
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