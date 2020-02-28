Kahvede tartıştığı husumetlisini pompalıyla öldürdü - Son Dakika
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Kahvede tartıştığı husumetlisini pompalıyla öldürdü

19 dakika önce

Kahvede tartıştığı husumetlisini pompalıyla öldürdüMANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, İsmail A. (19), husumetlisi Mintas Karkın'ı (50) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Kahvede tartıştığı husumetlisini pompalıyla öldürdü

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, İsmail A. (19), husumetlisi Mintas Karkın'ı (50) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. İsmail A., olay sonrası kaçtı.

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Kumkuyucak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail A. ile aralarında daha önceden husumet bulunan Mintas Karkın köy meydanındaki kahvehanenin önünde tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında İsmail A., yanında bulunan pompalı tüfekle Mintas Karkın'a doğru ateş etti. Göğsünden yaralanan Karkın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Şüpheli İsmail A. ise otomobiliyle olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri cinayetin işlendiği bölgede incelemelerde bulunurken, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Mintas Karkın'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kahvede tartıştığı husumetlisini pompalıyla öldürdü

Saruhanlı, Karkın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:22 Kaynak: DHA
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