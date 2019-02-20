Son Dakika Haberleri: Kahvede Tombala Oynayan 57 Kişiye 18 Bin 240 TL Ceza

Kahvede Tombala Oynayan 57 Kişiye 18 Bin 240 TL Ceza

2 saat önce

MALATYA'da kahveye düzenlenen operasyonda, tombala oynadıkları tespit edilen 57 kişiye toplam 18 bin 250 TL para cezası kesildi.

Kahvede Tombala Oynayan 57 Kişiye 18 Bin 240 TL Ceza, System.String[]
MALATYA'da kahveye düzenlenen operasyonda, tombala oynadıkları tespit edilen 57 kişiye toplam 18 bin 250 TL para cezası kesildi.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Akpınar Mahallesi'ndeki kahvede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin baskın yaptığı kahvede çok sayıda tombala pulu, oyun kartı ve  tombala makinesi ele geçirildi. Tombala oynadığı tespit edilen 57 kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 18 bin 240 TL idari para cezası kesildi. Kahvede kumar oynatan 2 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:21 Kaynak: DHA

Malatya, Güncel
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