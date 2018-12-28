Son Dakika Haberleri: Kahvedeki 'Hızlı Şarj Cihazı' Kumar Makinesi Çıktı

Kahvedeki 'Hızlı Şarj Cihazı' Kumar Makinesi Çıktı

2 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde jandarmanın kumar oynatıldığı belirlenen kahveye düzenlediği operasyonda, hızlı cep telefonu şarj cihazı görünümü verilmiş 2 kumar oynatma makinesi ele geçirildi, işletmeci gözaltına alındı.

Kahvedeki 'Hızlı Şarj Cihazı' Kumar Makinesi Çıktı, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde jandarmanın kumar oynatıldığı belirlenen kahveye düzenlediği operasyonda, hızlı cep telefonu şarj cihazı görünümü verilmiş 2 kumar oynatma makinesi ele geçirildi, işletmeci gözaltına alındı.

İhbarı değerlendiren Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu Mahallesi'ndeki kahvede kumar oynatıldığını belirledi. Bunun üzerine dün akşam kahveye operasyon düzenlendi. Kahvede 'hızlı cep telefonu şarj cihazı' görünümü verilmiş 2 makinede kumar oynatıldığı tespit edildi. İki makineye el konulurken, kahve işletmecisi S.Ç. gözaltına alındı, hakkında 'kumar oynatmaya imkan sağlamak' suçundan tutanak tutuldu. S.Ç.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:11 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binlerce Şişe Sahte İçki, Toprağa Gömülü Halde Bulundu Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın Babası Hayatını Kaybetti

Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı Son Dakika! Bakan'dan Çiftçilere Müjde! 972 Milyon Lira Destek Sağlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 16:19:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahvedeki 'Hızlı Şarj Cihazı' Kumar Makinesi Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]