Kahvedeki 'Hızlı Şarj Cihazı' Kumar Makinesi Çıktı
2 saat önce
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde jandarmanın kumar oynatıldığı belirlenen kahveye düzenlediği operasyonda, hızlı cep telefonu şarj cihazı görünümü verilmiş 2 kumar oynatma makinesi ele geçirildi, işletmeci gözaltına alındı.
AYDIN'ın Nazilli
ilçesinde jandarmanın kumar oynatıldığı belirlenen kahveye düzenlediği operasyonda, hızlı cep telefonu şarj cihazı görünümü verilmiş 2 kumar oynatma makinesi ele geçirildi, işletmeci gözaltına alındı.
İhbarı değerlendiren Nazilli İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Aksu
Mahallesi'ndeki kahvede kumar oynatıldığını belirledi. Bunun üzerine dün akşam kahveye operasyon düzenlendi. Kahvede 'hızlı cep telefonu şarj cihazı' görünümü verilmiş 2 makinede kumar oynatıldığı tespit edildi. İki makineye el konulurken, kahve işletmecisi S.Ç. gözaltına alındı, hakkında 'kumar oynatmaya imkan sağlamak' suçundan tutanak tutuldu. S.Ç.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:11 Kaynak: DHA
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