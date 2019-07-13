Kahvedeki vatandaşlara trafik eğitimi verildi
2 saat önce
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Personelleri Arifiye ilçesinde bulunan kahvehaneyi ziyaret ederek vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:56 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Personelleri Arifiye
ilçesinde bulunan kahvehaneyi ziyaret ederek vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Eğitim Büroda görevli Polis
memuru Murat Ünal
Arifiye ilçesinde bulunan kahvehanelere giderek trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Kahvede oturan vatandaşlara samimi sohbet ortamında polis ekipleri emniyet kemerinin önemi,araçta cep telefonu kullanımı, trafikte saygı ve yaya önceliği konularında bilgiler verdi.
Kahve sakinlerinin memnun kaldığı bu faaliyet sonrasında Trafik Polislerine çay ikram ederek neşeli sohbete ortak oldu. - SAKARYA
KKTC'de acı olay! Suya kapılan 5 kişilik aileden 4'ü boğuldu Taksici ile müşterisi arasında köprü parası kavgası kameralarda Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına erken yaşta emeklilik fırsatı Vezirköprü'de ekilen kenevirlerin boyu 5 metreye ulaştı! 10 ton tohum bekleniyor