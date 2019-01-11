Son Dakika Haberleri: Kahvehane Duvarına Gömülü Tombala Düzeneği Bulundu

Kahvehane Duvarına Gömülü Tombala Düzeneği Bulundu

42 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kahvehaneye kumar oynatıldığı gerekçesiyle baskın yapan polis iş yerinin duvarına gömülü tombala düzeneği buldu.

Kahvehane Duvarına Gömülü Tombala Düzeneği Bulundu, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kahvehaneye kumar oynatıldığı gerekçesiyle baskın yapan polis iş yerinin duvarına gömülü tombala düzeneği buldu.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Asayiş Büro Amirliği bağlı ekipleri bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı aldı. İhbar üzerine Boyacıali Mahallesi'nde bir kahvehaneye yapılan baskında duvar içerisine zulalanmış vaziyette üfürmeli tombala düzeneği bulundu. Kahvehanedeki 29 şahsa Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesince toplam 9 bin 280 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri müsteciri hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:22 Kaynak: İHA

Polis, Konya, Ereğli, 3. Sayfa
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