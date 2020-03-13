Kahvehane esnafının korona virüsüne karşı renkli önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahvehane esnafının korona virüsüne karşı renkli önlemi - Son Dakika

Kahvehane esnafının korona virüsüne karşı renkli önlemi

6 saat önce

Türkiye'de korona virüsün çıkmasının ardından, İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir kahvehanede de alınan önlemler renkli görüntüler oluşturdu.

Kahvehane esnafının korona virüsüne karşı renkli önlemi, System.String[]

Türkiye'de korona virüsün çıkmasının ardından, İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir kahvehanede de alınan önlemler renkli görüntüler oluşturdu. Kahvehaneye giren müşteriler, önce kolonya ile ellerini dezenfekte ediyor, daha sonra masaya oturuyor. Öte yandan, kolonya satışlarının patladığı İzmir'de, vatandaşlar kolonya satışının olduğu yerlerde uzun kuyruklar oluşturdu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de korona virüsü vakasını açıklamasının ardından tüm yurtta virüse karşı alınan önlemler sıklaştırılırken, İzmir'de bir kahvehanede alınan kolonyalı önlem renkli görüntüler ortaya çıkardı.


Önce kolonya, sonra çay-kahve


Bornova'ya bağlı Çamkule Mahallesi'nde Bülent Yerlikaya isimli vatandaşın işlettiği kahvehaneye giren müşteriler, önce kolonya ile ellerini dezenfekte ediyor, daha sonra ise masaya oturuyorlar. Kahvehane girişine bir masanın üzerine kolonya koyan esnaf, "Kahvemizde korona virüsü ile ilgili tüm önlemler alınmıştır. Lütfen içeri girmeden önce ellerinizi dezenfekte ediniz. Defol git korona!" yazılı tabelayla müşterileri karşılıyor. Müşteriler ise kahvehane esnafının kolonya ile aldığı önlemi memnuniyetle karşıladı.


"Koronaya karşı çayımız var, kolonyayı da destek amaçlı koyduk"


Bülent Yerlikaya, "Koronaya karşı çayımız var; ama kolonyayı da destek amaçlı koyduk. İnsanlar olumlu tepki verdiler, hoşlarına gitti, dezenfekte oldular. İyi bir şekilde geri dönüş aldık. Kolonya bizim kültürümüzde var. Temizlik amaçlı olarak bu şekilde yapabileceğimiz en kullanışlı yöntem kolonyaydı" şeklinde konuştu.


Vatandaşlar da memnuniyetle karşıladı


İşletme sahibi Bülent Yerlikaya'nın kolonya ile aldığı önlem hakkında memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar da kendisine teşekkür etti. Vatandaşlar, "Ülkemizde malum sıkıntılar var korona da buna tuz biber oldu. İnşallah bu sıkıntıyı da atlatırız diye düşünüyorum. Takdir ediyorum arkadaşımı. Güzel bir çalışma, başarılı bir çalışma. En azından elimizi ayağımızı dezenfekte ediyoruz. Kardeşimizin sağ olsun böyle bir şey düşünmüş. Bütün mekan sahiplerine örnek olur inşallah. Burada müşteriler kolonyasını döküyor, ondan sonra çayını kahvesini içiyor" diye konuştu.


"Kolonyanın yüzüne bakan yoktu"


Konak'ta da, kolonya satışının yapıldığı TARİŞ şubesinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Şubede kolonyaların tükendiği belirtildi. Rafların boşaldığı şubede kolonyalara hücum eden vatandaşlardan satın alabilenler mutlu olurken, yetişemeyenler ise hayal kırıklığına uğradı. Beklediği uzun kuyruğun ardından kolonya satın alabilen bir vatandaş, "Kolonyanın yüzüne bakan yoktu, şimdi kolonya bulamıyoruz. Korona virüsünden korunmak için aldık. Öyle bir şey çıkardılar, sonra herkes saldırdı kolonyalara. Evlerde yüzüne bakmıyorduk; kullanmıyorduk bile" dedi. - İZMİR

Bornova, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:02 Kaynak: İHA
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