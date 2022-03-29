Kahvehane işletmecisi 20 yılda biriktirdiği 750 tespihi sergiliyor - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kahvehane işleten 63 yaşındaki Ahmet Tezcan, 20 yıldır biriktiği 750 tespihi iş yerinde sergiliyor.

İnecik Mahallesi'nde kahvehane işleten Tezcan, 20 yıl önce mahalleye gelen satıcılardan tespih almaya başladı.

Şimdiye kadar biriktirdiği çeşitli renklerde 750 tespihi iş yerinde sergileyen Tezcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tespih biriktirmenin kendisinde bir tutku haline geldiğini söyledi.

Satın aldığı tespihlerin yanı sıra hediye edilenlerin de olduğunu belirten Tezcan, "Biriktirmeye başladığımda bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum. Dışarıdan gelenler hemen tespihlerin fotoğrafını çekiyor. Sonra arkadaşlar arasında paylaşılıyor. Bu paylaşımı görenler tespihleri görmek için geliyor." dedi.

Tezcan, eskisi kadar tespih satıcısının olmadığını, ancak yine de farklı tespih buldukça almaya devam ettiğini anlattı.

Bir iki sıra daha tespih almayı düşündüğünü aktaran Tezcan, "Oğluma diyorum ki bana bir şey olursa tespihleri musalla taşıma koyun, cenazeme gelenler oradan alsın." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ayhan Bayram da işletmenin mahallede "tespihli kahvehane" olarak anıldığını aktararak, "Tespihler kahvehaneye farklı bir hava katıyor. Burada çay içerken tespihleri izliyoruz. Hepsi birbirinden güzel." ifadelerini kullandı.

Recep Ülker ise tespihlerin kahvehaneye gelen herkesin dikkatini çektiğini dile getirdi.