Kahvehane Kavgası Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
Kahvehane kavgası şüphelileri adliyeye sevk edildiESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir kahvehanede meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı kavganın şüphelisi iki şahıs adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:47 Kaynak: İHA
Kahvehane kavgası şüphelileri adliyeye sevk edildi
ESKİŞEHİR - Eskişehir
'de bir kahvehanede meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı kavganın şüphelisi iki şahıs adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre olay, Orta Mahalle
Pehlivan Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Kahvede bulunan Emirhan Y. ile Özkan S.'nin arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Bir anda alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar yanlarında bulunan silahla birbirlerine ateş açtı. Emirhan Y., Özkan S. ile kahvehanede müşteri olarak bulunan Fahri K. tabanca ile M.A.Y. ise darp sonucu yaralandı. Olaya karıştıkları değerlendirilen 8 şahıs gözaltına alınırken şüphelilerden A.Ö. ve Ö.S. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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