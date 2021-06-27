Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde 1 Temmuz'dan itibaren oyunlar serbest olacak

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.
Genelgeye göre; kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek.Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz kademeli normalleşme genelgesi yayımladı İçişleri Bakanlığı yeni normalleşme genelgesini yayımladı! Kafe ve restoranlarda nargile servisi olmayacak
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