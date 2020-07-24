Kahvehane müdavimlerinin hatıralarını duvarda yaşatıyor - Son Dakika

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, kahvehane işleten Hasan Reis (49), 15 yıldır mahallesinde vefat edenlerin fotoğraflarını iş yerinin duvarına asarak, mahalle sakinleri ile eski günleri yad ediyor.

Amasra Kaleşah Mahallesi'ndeki evinin altında 22 yıl önce kahvehane işletmeye başlayan Hasan Reis, 15 yıl önce mahallede yaşayan ve kahvehanenin müdavimlerinden olan komşusunun vefatının ardından fotoğrafını iş yerinin duvarına astı. 15 yıldır, mahallede ölen ve kahvehaneye sürekli gelen 36 kişinin fotoğrafı, kahvehane duvarında hatıralarıyla yaşıyor. Kahvehaneye gelenler fotoğraflara bakarak kimi zaman hüzünlenip kimi zaman da tanıdıklarının hatıralarını yad ediyor. 55 yıldır mahallede yaşayan ve kahvehaneye gelen Ömer Doğan'ın (77) fotoğrafı ise kahvehanede ayrı bir yere asıldı.

' ÇEKTİRİYORLAR'Kahvehane işletmecisi Hasan Reis, güzel bir anı olduğunu ifade ederek, "Bu çok güzel bir anı oluyor. Buraya tatile gelenler çok şaşırıyorlar. Fotoğraf çektiriyorlar. Bununla ilgili de bir esprimiz oldu. Ömer amcamız var bizim, onun fotoğrafını orta duvara astım. O da bana, 'Ben ölmeden benim fotoğrafı vefat edenlerin içine alma' diyerek takıldı. Sonuç olarak güzel olduğunu düşünüyorum" dedi. 'BİZİM DE ÖLÜNCE BURAYA IMIZ ASILACAK'

Mahallede yaşayan Sabri Özengi, resimlerin hatırlanması amacıyla kahvehaneye asıldığını belirterek, "Burada resimlerdeki herkesi tanıyoruz. Akrabamız, dedelerimiz, kardeşlerimiz var. Kahvehaneye gelince eski günleri hatırlıyoruz. Ölen birini unutmamak için ey gidi günler diyoruz. Bizim de ölünce buraya fotoğrafımız asılacak diye konuşuyoruz" diye konuştu.