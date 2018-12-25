Son Dakika Haberleri: Kahvehane Önünde Düşen Adam Hastanede Hayatını Kaybetti

Kahvehane Önünde Düşen Adam Hastanede Hayatını Kaybetti

41 dakika önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde kahvehaneden çıktıktan sonra yere düşüp yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahvehane Önünde Düşen Adam Hastanede Hayatını Kaybetti, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesinde kahvehaneden çıktıktan sonra yere düşüp yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay bugün öğlen saatlerinde Orta Mahalle 218 sokakta meydana geldi. Kahvehane içerisinde bir şeyler içtikten sonra hava almak için dışarı çıkan Enver Öz (61) bir anda dengesini kaybederek yere düşerek yaralandı. Kahvehanedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam olay yerine gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Enver Öz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:02 Kaynak: İHA

Orta Mahalle, Efeler, Aydın, 3. Sayfa
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