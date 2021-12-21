Üye Girişi
Kahvehane önünde gerginlik: 3 tutuklama - Son Dakika

Kahvehane önünde gerginlik: 3 tutuklama

21.12.2021 11:16
Kahvehane önünde gerginlik: 3 tutuklama

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde köy kahvehanesi önünde 3 genç ile mahalleli arasında gerginlik yaşandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde köy kahvehanesi önünde 3 genç ile mahalleli arasında gerginlik yaşandı. Gençlerin silah çektiği ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince tabanca ve uyuşturucu madde ile yakalanan 3 genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Pamukova ilçesi Kemali Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köy kahvehanesi önünden otomobille geçen 3 genç ile mahalleli arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrasında silah çektikleri iddia edilen gençler otomobile binerek olay yerinden ayrıldı. Mahalle sakinlerinin, gençleri silah çektiği yönünde ihbar etmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde tartışmaya karışan ve silah çektikleri iddia edilen 3 genç, Hüseyinli Mahallesi'nde F.G. isimli kişiye ait evde yakalandı.

Ekiplerce ev ve arabada yapılan aramalarda 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 4 adet boş kovan, 8 adet dolu fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekiplerince evde bulunan F.G., M.F.E., M.E.G. ve M.C. isimli 4 genç gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen gençlerden; F.G., M.F.E. ve M.E.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.C. isimli genç ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kahvehane önünde gerginlik: 3 tutuklama
Kahvehane önünde gerginlik: 3 tutuklama

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahvehane önünde gerginlik: 3 tutuklama - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:12 Diyarbakırlı kuyumcudan stokçulara ilginç tepki! Yağ ile altını aynı vitrine koydu
11:11 Kuaförün elindeki fön makinesi bir anda alev aldı!
11:00 Oyuncu Sezai Aydın'ın ölüm sebebi açıklandı: Koronavirüs değil, kalp yetmezliği
10:59 Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor
10:58 Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!
10:50 Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi
10:49 Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dolar yorumu: Bedeli çok ağır olacak!
10:40 Ekonomik güven endeksi, güven vermiyor
10:31 Doların düşmesiyle beraber vatandaşlar döviz bürolarına koştu
10:28 Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde
Dövize çevrilebilen mevduat nedir? Türkiye'de ilk ne zaman uygulandı, sonuçları ne oldu? Dövize çevrilebilen mevduat nedir? Türkiye'de ilk ne zaman uygulandı, sonuçları ne oldu?         
11:17
Diyarbakırlı kuyumcudan stokçulara ilginç tepki! Yağ ile altını aynı vitrine koydu Diyarbakırlı kuyumcudan stokçulara ilginç tepki! Yağ ile altını aynı vitrine koydu         
11:12
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!         
10:58
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak         
08:19
Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek? Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek?         
00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 11:23:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kahvehane önünde gerginlik: 3 tutuklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement