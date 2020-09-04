Kahvehane önünde oturan kişiye otomobil çarptı - Son Dakika

Düzce'de kahvehane önünde oturan kişi, kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Aydınpınar Caddesi'ndeki bir kahvehanenin önünde oturan Ferhat K'ye, caddede seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkan Nursena A. idaresindeki 81 AAU 412 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle Ferhat K. yaralanırken, kahvehanenin camı kırıldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralı Ferhat K'yi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazaya karışan otomobil, sürücünün yakınları tarafından kahvehanenin önünden kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 22:05 - Kaynak: AA
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