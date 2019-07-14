Son Dakika Haberleri: Kahvehane önünde otururken traktör ölümüne sebep oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kahvehane önünde otururken traktör ölümüne sebep oldu

4 saat önce

Samsun'da kahvehane önünde otururken yoldan çıkan traktörün çarptığı şahıs tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kahvehane önünde otururken traktör ölümüne sebep oldu, System.String[]
Samsun'da kahvehane önünde otururken yoldan çıkan traktörün çarptığı şahıs tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı'nda 4 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mutluhan Ç. (20) idaresindeki 55 LB 703 plakalı traktör direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce kahvehane önündeki masanın yanında sandalyede oturan Duran Sofu (57) ve Hamza Yetkin'e (75) çarparak daha sonra bir depoya çarpıp durdu. Traktör sürücüsü Mutluhan Ç. olay yerinden kaçtı ve daha sonra polise teslim oldu. Kazada yaralanan Duran Sofu ile Hamza Yetkin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Duran Sofu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Traktör sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ve babasından gizli traktörün anahtarını alıp gezmeye çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kazada yaralanan küçük kızın 'baba' feryadı yürek dağladı Şarkıcı Cem Adrian, Instagram hesabından kaza geçirdiğini duyurdu 70 kök hint keneviri eken yaşlı adamdan ilginç savunma: Doktor tavsiye etti Anne ve kızı, eski gelinlerini döverek hastanelik etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:44:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahvehane önünde otururken traktör ölümüne sebep oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]