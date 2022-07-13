Son dakika haber... Kahvenin önünde oturan 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber... Kahvenin önünde oturan 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

13.07.2022 15:45

Son dakika gündem haberi... SAKARYA'nın Geyve ilçesinde caddede hatalı park etmesi nedeniyle çevredekiler tarafından tepki gören ve kullandığı ciple kaçarken kahvenin önünde oturanlara çarparak 7 kişiiy yaralayan sürücünü kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde caddede hatalı park etmesi nedeniyle çevredekiler tarafından tepki gören ve kullandığı ciple kaçarken kahvenin önünde oturanlara çarparak 7 kişiiy yaralayan sürücünü kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Geyve ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Umurbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 54 SH 938 plakalı cipin sürücüsü R.G., aracını hatalı park yaparak yolu kapattı. Arkadan gelen 54 AFJ 115 plakalı otomobilin sürücüsü korna çalarak yolun açılmasını istedi. Bir süre bekleyen araç sürücüsü, cipin hareket etmediğini görünce sollamak istedi, bu sırada karşı yönden gelen 54 YF 772 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından çevredekiler, hatalı park yaparak yolu kapatan cip sürücüsüne tepki gösterdi. Cipin sürücüsü R.G. panikle aracını hareket ettirip, olay yerinden ayrılmak istediği sırada cadde üzerinde bulunan bir kahvehane önündekilerin arasına daldı. Kazada 7 kişi yaralanırken, R.G. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları  hastanelere kaldırdı. Kaçan sürücü R.G. polis merkezine giderek teslim olurken, soruşturma başlatıldı.

4'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir anda hareketlenen cipin,  kalabalığa girerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

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Son dakika haberi! Otomobille kaçarken kahvenin önünde oturanlara çarptı: 7 yaralı Son dakika haberi! Otomobille kaçarken kahvenin önünde oturanlara çarptı: 7 yaralı Son dakika haber | 3 kişinin ağır yaralandığı korkunç kaza güvenlik kamerasında Son dakika haber | 3 kişinin ağır yaralandığı korkunç kaza güvenlik kamerasında
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kahvenin önünde oturan 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

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