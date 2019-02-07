Son Dakika Haberleri: Kahvehane Saldırısında Yaralanan Şahıs Hastanede Öldü

Kahvehane Saldırısında Yaralanan Şahıs Hastanede Öldü

1 saat önce

Kahvehane saldırısında yaralanan şahıs hastanede öldüMANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün akşam bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle yapılan saldırı sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tamer G.

Kahvehane saldırısında yaralanan şahıs hastanede öldü

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün akşam bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle yapılan saldırı sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tamer G. isimli genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Manisa'nın Turgutlu İlçesi Yiğitler Mahallesi Harekatı Milliye Sokak'ta bulunan bir kahvehaneye, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda, kahvehanede bulunan Tamer G. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralı şahıs sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tamer G. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayata tutunamayarak yaşamını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:34 Kaynak: İHA

Manisa, Turgutlu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın Oğlu, Evinde Ölü Bulundu Tuzak Kurarak Öldürdüğü Karısı Tedbir Kararı Aldırmış

Şule Çet Davasında Bardak Detayı! Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti Bursa Kargo Tuzağı ile Karısını Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 12:45:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahvehane Saldırısında Yaralanan Şahıs Hastanede Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]