Kahvehane Saldırısında Yaralanan Şahıs Hastanede Öldü

Kahvehane saldırısında yaralanan şahıs hastanede öldüMANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün akşam bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle yapılan saldırı sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tamer G.

Kahvehane saldırısında yaralanan şahıs hastanede öldü



MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün akşam bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle yapılan saldırı sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tamer G. isimli genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu İlçesi Yiğitler Mahallesi Harekatı Milliye Sokak'ta bulunan bir kahvehaneye, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda, kahvehanede bulunan Tamer G. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralı şahıs sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tamer G. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayata tutunamayarak yaşamını kaybetti.

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