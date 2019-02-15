Son Dakika Haberleri: Kahvehane Tuvaletinde Silahlı Saldırı

Kahvehane Tuvaletinde Silahlı Saldırı

44 dakika önce

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, kahvehanede çıkan kav­ga­da işletmeci, komşu marketin sahibi tarafından av tü­fe­ğiy­le aya­ğın­dan vu­ru­la­rak ya­ra­lan­dı.Olay, Datça'nın İskele Ma­hal­le­si Am­bar­cı Cad­de­sin­de bu­lu­nan bir kı­ra­at­ha­ne­nin tu­va­le­tin­de mey­da­na geldi.

Kahvehane Tuvaletinde Silahlı Saldırı, System.String[]
MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, kahvehanede çıkan kav­ga­da işletmeci, komşu marketin sahibi tarafından av tü­fe­ğiy­le aya­ğın­dan vu­ru­la­rak ya­ra­lan­dı.

Olay, Datça'nın İskele Ma­hal­le­si Am­bar­cı Cad­de­sin­de bu­lu­nan bir kı­ra­at­ha­ne­nin tu­va­le­tin­de mey­da­na geldi. Edinilen bilgiye göre; kahvehane iş­let­me­ci­si Cüneyt Ç. (49) ile 30 metre ileride mar­ket işlet­me­ci­si Emre K. (45) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Market sahibi Emre K., getirdiği av tüfeğiyle kahvehanenin tuvaletinde sıkıştırdığı Cü­neyt Ç'ye ateş açtı. Aya­ğın­dan vurularak yaralanan Cü­neyt Ç., olay ye­ri­ne ça­ğı­rı­lan am­bu­lans­la Datça Dev­let Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rı­ldı. Yaralı, burada yapılan ilk mü­da­ha­le son­ra­sı Mar­ma­ris Dev­let Has­ta­ne­si­ne sevk edil­erek tedavi altına alındı. Olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma devam ediyor. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:11 Kaynak: İHA

Datça, Muğla, 3. Sayfa
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