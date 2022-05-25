Kahvehaneci cinayetinde 2 kişi adliyede - Son Dakika
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Kahvehaneci cinayetinde 2 kişi adliyede

25.05.2022 20:41

Kahvehaneci cinayetinde 2 kişi adliyedeKAYSERİ Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada öldürülen kahvehanecinin cinayetinde gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Kahvehaneci cinayetinde 2 kişi adliyede

KAYSERİ Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada öldürülen kahvehanecinin cinayetinde gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi 326. Sokak üzerinde bulunan kahvehanede meydana gelen olayda, kahvehane sahibi Süleyman Cingöz ile Ö.A.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A.G., yanında bulunan bıçak ile Cingöz'e saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbesi ile kanlar içerisinde yere düşen Süleyman Cingöz, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, cinayet dedektifleri de şüpheli Ö.A.G. ile kavgaya karıştığı belirlenen O.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kahvehaneci cinayetinde 2 kişi adliyede
Kahvehaneci cinayetinde 2 kişi adliyede
Kahvehaneci cinayetinde 2 kişi adliyede
Kahvehaneci cinayetinde 2 kişi adliyede

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Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahvehaneci cinayetinde 2 kişi adliyede - Son Dakika


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