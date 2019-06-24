Kahvehaneci ile müşteriler arasında kavga: 2 yaralı
31 dakika önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:23 Kaynak: AA
'nin Pamukkale
ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.
Kimyasal madde yüklü tanker alev alev yandı: 3 yaralı
Eşini 88 yerinden bıçaklayan caninin savunması pes dedirtti!
Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 4 tutuklama
Plajda soyunan teşhirci linç edilmekten son anda kurtarıldı!