Son Dakika Haberleri: Kahvehaneci ile müşteriler arasında kavga: 2 yaralı
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Kahvehaneci ile müşteriler arasında kavga: 2 yaralı

31 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.
Kahvehaneci ile müşteriler arasında kavga: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:23 Kaynak: AA
Pamukkale, Denizli, Güncel
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