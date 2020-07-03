Kahvehaneciler "oyun" için esneklik istiyor - Son Dakika

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bir süre kapalı tutulduktan sonra açılan kahvehanelerde sosyal mesafe, maske ve dezenfektan şartıyla oyunların oynanmasına izin verilmesi istediklerini söyledi.

Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 16 Mart'ta faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, kafe, kafeterya, çay bahçelerinin 1 Haziran'dan itibaren oyun oynatılmaması şartıyla, internet kafeler ve oyun salonlarının ise 1 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine başladığını hatırlattı.

Türkiye'deki sayısı yaklaşık 20 bin olan internet kafe ve oyun salonlarında her türlü tedbir alındığını aktaran Ağaoğlu, sosyal mesafeye uyulması için bir masa dolu, bir masa boş şeklinde çalışıldığını, bilgisayar, klavye ile oyun konsollarının her müşteriden önce ve sonra dezenfekte edildiğini bildirdi.

Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelere ise oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerin gelmediğini vurgulayan Ağaoğlu, çay kahve hizmeti verildiğini ancak oyunlar olmadığında buralara müşteri çekilemediğini dile getirdi.

"Esnaf, tedbirlere uyma şartıyla normalleşmek istiyor"

Ağaoğlu, oyun olmadığında kahvehanenin de çok anlamının kalmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye'de 110 bin civarında kahvehane bulunuyor. Kahvehanelerde masalar arası ortalama 140 santim mesafe bulunuyor. Aynı masada oturanlar arasında da 1 metre fark bulunuyor. Okey taşlarının, ıstakaların oyun bittikten sonra hijyeni yapılırsa, masa örtüsü sürekli değiştirilirse sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kahvehanelerde oyunlar sosyal mesafe, maske ve dezenfektan şartıyla başlaması gerekiyor. Bu önerilerimizi Bakanlığa da sunduk. Bize destek kredileri verildi ancak esnaf artık tedbirlere de uymak şartıyla normalleşmek istiyor."

Kendilerinin de bu hastalığın yayılmasını istemediklerini anlatan Ağaoğlu, esnafın çok titiz ve dikkatli davranacağını bildirdi.

Kahvehanelerde oyunlar açılsa bile birtakım değişikliklere gitmek gerektiğini aktaran Ağaoğlu, "Oyunların açılması halinde seyirci de olmayacak. Masadaki 4 kişi dışında seyirci oturtulmayacak. O bir ileriki masada çayını içebilecek." diye konuştu.