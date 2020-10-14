Kahvehanede alkol alan 13 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi - Son Dakika

Kahvehanede alkol alan 13 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi
14.10.2020 17:51
Bilecik'te bir köy kahvehanesinde alkol alan 13 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 11 bin 700 lira para cezası uyguladı.
Bilecik'te bir köy kahvehanesinde alkol alan 13 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 11 bin 700 lira para cezası uyguladı.
Jandarma ekipleri, bir köyde kahvehanede alkol alındığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Kahvehaneye giden ekipler, sosyal mesafe kuralına uymadığını tespit ettikleri 13 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 900'er lira idari para cezası uyguladı.
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