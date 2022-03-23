Kahvehanede başlayan tartışma kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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Kahvehanede başlayan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

23.03.2022 22:39
Kahvehanede başlayan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Kocaeli'de kahvehanede çıkan tartışma ve dışarıda silahlı kavgaya dönüşünce 1 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'de kahvehanede çıkan tartışma ve dışarıda silahlı kavgaya dönüşünce 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saat 18.30 sıralarında Karamürsel ilçesine bağlı Kızderbent Mahallesi merkezinde bulunan bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman A. (74) ile Hasan Aksüt (60) arasında kahvehanede tartışma başladı. Tartışma büyüyerek kahvehanenin önünde kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada Osman A.'nın, yanında taşıdığı tabancayı çıkarıp Hasan Aksüt'ün başına ateş ettiği sonrasında da olay yerinden hızla uzaklaştığı iddia edildi. Başına isabet eden mermiyle yere yığılan Hasan Aksüt'ü kanlar içinde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Aksüt'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ardından olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcı olayın yaşandığı yerde incelemeler yaptı. Uzun yıllar Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıp emekli olduğu öğrenilen Hasan Aksüt'ün cansız bedeni cenaze nakil aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Karamürsel, Kızderbent, Hisarcık, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahvehanede başlayan tartışma kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahvehanede başlayan tartışma kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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