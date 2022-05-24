KAHVEHANEDE BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ - Son Dakika
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KAHVEHANEDE BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ

24.05.2022 16:39

KAYSERİ'de Alper G. (44), kahvehanede henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Süleyman Cingöz'ü (51) bıçaklayarak öldürdü.

KAYSERİ'de Alper G. (44), kahvehanede henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Süleyman Cingöz'ü (51) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 326'ncı Sokak'ta meydana geldi. Alper G. ile kahvehanenin ortaklarından Süleyman Cingöz arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Alper G., eline geçirdiği bıçakla Süleyman Cingöz'ü yaraladı. İhbar üzerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Cingöz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Alper G., polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)

KAHVEHANEDE BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ
KAHVEHANEDE BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ
KAHVEHANEDE BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ
KAHVEHANEDE BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ

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GAZİANTEP'TE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ GAZİANTEP'TE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ Arnavutköy'de bıçaklı kavga: 1 yaralı Arnavutköy'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kaynak: DHA

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