Son Dakika Haberleri: Kahvehanede Çay İçerken Sopalı Saldırıya Uğradı

Kahvehanede Çay İçerken Sopalı Saldırıya Uğradı

47 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir genç, kahvehanede çay içtiği sırada bir kişi tarafından sopalı saldırıya uğradı.

Kahvehanede Çay İçerken Sopalı Saldırıya Uğradı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir genç, kahvehanede çay içtiği sırada bir kişi tarafından sopalı saldırıya uğradı.

Olay, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanenin önünde çay içen Y.T. isimli genç, bir otomobilden inip kahveye gelen bir şahsın henüz bilinmeyen bir nedenle sopalı saldırısına uğradı. Yaşanan olay üzerine araya giren kahvehanedeki vatandaşlar, saldırganı uzaklaştırdı.

İhbar üzerine kahvehaneye giden polis ekipleri, Y.T'nin şikayeti sonrası olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:23 Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
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