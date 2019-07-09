Son Dakika Haberleri: Kahvehanede çayına tükürüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu
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Kahvehanede çayına tükürüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu

38 dakika önce

Yalova'da bir kahvehanede sipariş ettiği çaya tükürüldüğünü iddia eden kişi, güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili garson hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kahvehanede çayına tükürüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu, System.String[]
Yalova'da bir kahvehanede sipariş ettiği çaya tükürüldüğünü iddia eden kişi, güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili garson hakkında suç duyurusunda bulundu.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye giden Abdullah Çakır, sipariş ettiği çaya tükürüldüğünden şüphelendi.
Çakır, garsona çayına tükürüp tükürmediğini sordu. Garson ise bunu yapmadığını, içinin rahat olması için çayını yenileyeceğini söyledi.
Daha sonra aynı kahvehaneye yeniden giden Çakır, olayı diğer garsonlara anlattı. Bunun üzerine garsonlarla güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çakır, söz konusu kişinin çayına iki kez tükürdüğünü gördü.
Çakır, olayla ilgili avukatı Yakup Taşçı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
Avukat Yakup Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerekli mercilere müracaat ettiklerini dile getirdi.
Taşçı, suç duyurusunun kabul edilmesi halinde şüphelinin bozulmuş gıda verdiği iddiasıyla yargılanacağını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:26 Kaynak: AA
Fevzi Çakmak Mahallesi, Abdullah Çakır, Yalova, Güncel
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