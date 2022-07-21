Kahvehanede iki grup birbirine girdi - Son Dakika
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Kahvehanede iki grup birbirine girdi

21.07.2022 22:13
Kahvehanede iki grup birbirine girdi

Kocaeli'de iki grup arasında kahvehanede çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kocaeli'de iki grup arasında kahvehanede çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan şüphelilerden biri havaya 5 el ateş ederek kayıplara karıştı.

Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak'ta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanede iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Çıkan arbedede kahvehanenin camı kırıldı. Olayın ardından kaçan şahıslar yaklaşık 2 saat sonra yeniden kahvehane önüne gelerek işletme sahibiyle tartışmaya başladı. Bu esnada kahvehanede bulunan vatandaşların da tartışmaya dahil olmasıyla çıkan kavga sırasında kahvehaneye gelen gruptan bir kişi havaya 5 el ateş etti. Ardından şahıslar olay yerinden kaçtı. Sokakta büyük paniğe sebep olan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kadıköy, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahvehanede iki grup birbirine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahvehanede iki grup birbirine girdi - Son Dakika
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