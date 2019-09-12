Son Dakika Haberleri: Kahvehanede izinsiz sigara satıldığı iddiası
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Kahvehanede izinsiz sigara satıldığı iddiası

58 dakika önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kahvehanede kaçak sigara sattığı öne sürülen kişiye 13 bin 10 lira adli para cezası kesildi.

Kahvehanede izinsiz sigara satıldığı iddiası, System.String[]

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kahvehanede kaçak sigara sattığı öne sürülen kişiye 13 bin 10 lira adli para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hacıpazarı köyünde devriye esnasında kahvehanede yapılan kontrolde işletme sahibinin TAPK satış belgesi olmadan sigara satışı yaptığını tespit etti. Yapılan kontrollerde 224 paket çeşitli marka bandrollü sigara tespit edildi.

Kahvehane sahibine 13 bin 10 lira adli para cezası kesildi.

Erbaa, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:00 Kaynak: AA
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