Kahvehanede izinsiz sigara satıldığı iddiası
58 dakika önce
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kahvehanede kaçak sigara sattığı öne sürülen kişiye 13 bin 10 lira adli para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:00 Kaynak: AA
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kahvehanede kaçak sigara sattığı öne sürülen kişiye 13 bin 10 lira adli para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hacıpazarı köyünde devriye esnasında kahvehanede yapılan kontrolde işletme sahibinin TAPK satış belgesi olmadan sigara satışı yaptığını tespit etti. Yapılan kontrollerde 224 paket çeşitli marka bandrollü sigara tespit edildi.
Kahvehane sahibine 13 bin 10 lira adli para cezası kesildi.
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