Kahvehanede Kavgada, Bacağından Vuruldu
43 dakika önce
DİYARBAKIR'da S.B. (41), kahvehanede tartıştığı, henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu.
DİYARBAKIR'da S.B. (41), kahvehanede tartıştığı, henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu.
Olay, dün gece Körhat Mahallesi'nde meydana geldi. Körhat Parkı yakınında bulunan bir kahvehanede oturan S.B., yanına gelen kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bu kişi, yanındaki tabancayla S.B.'ye ateş açıp kaçtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan S.B., kahvehanedekiler tarafından özel araçla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan S.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
- Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:13 Kaynak: DHA
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