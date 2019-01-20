Son Dakika Haberleri: Kahvehanede Kavgada, Bacağından Vuruldu

Kahvehanede Kavgada, Bacağından Vuruldu

11 dakika önce

DİYARBAKIR'da S.B. (41), kahvehanede tartıştığı, henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Kahvehanede Kavgada, Bacağından Vuruldu, System.String[]
DİYARBAKIR'da S.B. (41), kahvehanede tartıştığı, henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Olay, dün gece Körhat Mahallesi'nde meydana geldi. Körhat Parkı yakınında bulunan bir kahvehanede oturan S.B., yanına gelen kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bu kişi, yanındaki tabancayla S.B.'ye ateş açıp kaçtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan S.B., kahvehanedekiler tarafından özel araçla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan S.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:15 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel
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