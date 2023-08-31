Kahvehanede kızını darp eden babaya vatandaşların müdahalesi - Son Dakika

Kahvehanede kızını darp eden babaya vatandaşların müdahalesi

Kahvehanede kızını darp eden babaya vatandaşların müdahalesi
Son Güncelleme: 31.08.2023 17:22

Sakarya'nın Karasu ilçesinde oturduğu kahvehanenin önüne gelen 11 yaşındaki kızını darp eden vicdansız babaya vatandaşların müdahalesi sert oldu. Kızın babasının boğazını sıkarak engellemeye çalışan vatandaşlar ve yaşanan kargaşa güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde oturduğu kahvehanenin önüne gelen 11 yaşındaki kızını darp eden vicdansız babaya vatandaşların müdahalesi sert oldu. Kızın babasının boğazını sıkarak engellemeye çalışan vatandaşlar ve yaşanan kargaşa güvenlik kamerasına yansıdı.

İncilli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kahvenin önüne gelen kız çocuğu babasını çağırttı. Dışarı çıkan G.V. isimli baba, kızının söylediklerini dinledikten bir süre sonra, küçük kıza vuramaya başladı. Kahvehane önünde oturan vatandaşlar, olaya müdahale ederek küçük kızı babasının elinden alırken diğer vatandaşlarda dışarı çıkarak vicdansız babanın boğazını sıkarak saldırdı. Şiddete maruz kalan küçük kızın ise o anlarda "Babama vurmayın" diyerek darp edilmekten kurtardı. Adeta insanlık dersi veren küçük kız bölgeden uzaklaşırken yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vicdansız babanın kızına darp etmesi, çevredekilerin müdahalesi, kahvehane içindeki vatandaşların dışarı çıkarak G.V. isimli şahsın boğazını sıkması yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahvehanede kızını darp eden babaya vatandaşların müdahalesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahvehanede kızını darp eden babaya vatandaşların müdahalesi - Son Dakika
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