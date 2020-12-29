Beyoğlu'nda kahvehanede Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 60 bin lira ceza - Son Dakika

Beyoğlu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına uymadığı belirlenen kahvehanedeki 19 kişiye 60 bin 420 lira para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fetihtepe Mahallesi'nde yapılan denetimlerde bir kahvehanenin açık olduğu ve içeride oyun oynatıldığı belirlendi.

Polis ekiplerince kontrol edilen kahvehanede bulunan 19 kişiye toplam 60 bin 420 lira ayrıca kapalı alanda sigara içtiği tespit edilen 2 kişiye de 374 lira para cezası kesildi.

Öte yandan iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendi.