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Kahvehanede kumar oynarken yakalanan 19 kişiye, 25 bin 384 lira ceza - Son Dakika

Kahvehanede kumar oynarken yakalanan 19 kişiye, 25 bin 384 lira ceza

15.12.2021 10:51
Kahvehanede kumar oynarken yakalanan 19 kişiye, 25 bin 384 lira ceza

Antalya'nın kaş ilçesinde bir kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 19 kişiye, 25 bin 384 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya'nın kaş ilçesinde bir kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 19 kişiye, 25 bin 384 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü, Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı ve 15. JASAT Timi, Kalkan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kahvehaneye baskın yaptı. Kumar oynayan 19 kişiye 25 bin 384 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi Z.P ile ilgili de adli süreç başlatıldı. - ANTALYA

Kahvehanede kumar oynarken yakalanan 19 kişiye, 25 bin 384 lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı, Para Cezası, Antalya, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahvehanede kumar oynarken yakalanan 19 kişiye, 25 bin 384 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahvehanede kumar oynarken yakalanan 19 kişiye, 25 bin 384 lira ceza - Son Dakika
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