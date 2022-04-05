Kahvehanede kumar oynayan 20 kişiye 36 bin lira ceza - Son Dakika

Bolu'da polis ekiplerinin operasyonunda kahvehanede kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 36 bin 380 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, operasyon düzenledikleri kahvehanede kumar oynayan 20 kişiyi suçüstü yakaladı. Kumar malzemelerine el koyan ekipler, 20 kişiye toplam 36 bin 380 lira para cezası uyguladı. Ayrıca, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

(Faruk Çidem/ İHA)