Kahvehanede kumar oynayıp, kapalı alanda sigara içerken yakalandılar: 36 bin TL ceza - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis tarafından baskın düzenlenen kahvehanede, kumar oynarken yakalanan 8 kişi ile kapalı alanda sigara içen 2 kişi ve iş yeri sahibine toplam 36 bin TL ceza yazıldı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinan Bey Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye baskın yaptı. Baskında 8 kişi kumar oynarken 2 kişi kapalı alanda sigara içerken yakalandı. 8 kişiye kumar oynamaktan 32 bin 640 TL, iş yeri sahibine kumar oynatmaktan 3 bin 180 TL, kapalı alanda sigara için 2 kişiye de 200 TL ceza kesildi.