Kahvehanede oturan 11 kişiye 38 bin lira ceza - Son Dakika

Kahvehanede oturan 11 kişiye 38 bin lira ceza
09.01.2021 12:04
Konya'nın Ereğli ilçesinde, kısıtlama kurallarını ihlal ederek kahvehanede oturan 11 kişiye toplam 38 bin 159 TL idari yaptırım uygulandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, kısıtlama kurallarını ihlal ederek kahvehanede oturan 11 kişiye toplam 38 bin 159 TL idari yaptırım uygulandı.
İlçeye bağlı Hortu Mahallesinde jandarma ekipleri, bir kahvehanenin açık olduğunu belirledi. Kahvehaneye giden ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri ve toplu olarak oturdukları, sosyal mesafe kuralına uymadıklarını tespit ettiği 11 kişiye yasal işlem yaptı. Şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince, kişi başı 3 bin 469 TL olmak üzere toplamda 38 bin 159 TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - KONYA
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