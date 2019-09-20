Son Dakika Haberleri: Kahvehanede otururken yaşamını yitirdi
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Kahvehanede otururken yaşamını yitirdi

37 dakika önce

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde kahvehanede fenalaşan Zekai Taşez (64), yaşamını kaybetti.

Kahvehanede otururken yaşamını yitirdi, System.String[]

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde kahvehanede fenalaşan Zekai Taşez (64), yaşamını kaybetti.

Savaştepe'de kahvehanede oturan Zekai Taşez, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri Zekai Taşez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Taşez'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan, olay yerinde bulunan ve kalp krizini tetiklemiş olabileceği belirtilen içki şişesine el konularak incelemeye gönderildi. Soruşturma sürüyor.

- Savaştepebalıkesir

Kalp Krizi, Savaştepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:35 Kaynak: DHA
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