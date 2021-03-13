Kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye 16 bin 500 lira ceza - Son Dakika

Kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye 16 bin 500 lira ceza
13.03.2021 14:33
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde kahvehanede oyun oynayan Irak uyruklu 15 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 16 bin 500 TL idari para cezası kesildi.
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde kahvehanede oyun oynayan Irak uyruklu 15 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 16 bin 500 TL idari para cezası kesildi.
Koronavirüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sakarya'da kafe, restoran ve kahvehane gibi işletmelerin faaliyette bulunması İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yasaklanmıştı. Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi'nde bir kahvehanenin bu yasağa uymadığı yönünde ihbar alan polis, adrese baskın düzenledi. Kahvehanede oyun oynayan Irak uyruklu 15 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesi ile toplam 16 bin 500 TL idari para cezası yazıldı.
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