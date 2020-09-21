Kahvehanede oyun oynayan 23 şahsa 20 bin 700 TL para cezası - Son Dakika

Kahvehanede oyun oynayan 23 şahsa 20 bin 700 TL para cezası

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son geçtiğimiz hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 520 adres kontrolü gerçekleştirdi.

Kahvehanede oyun oynayan 23 şahsa 20 bin 700 TL para cezası, System.String[]

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son geçtiğimiz hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 520 adres kontrolü gerçekleştirdi. Kontrollerde korona virüs tedbirleri dolayısıyla para cezası işlemi gerçekleştirilirken, fuhuş olayına karışan şahıslar hakkında işlem gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri 14 ile 20 Eylül 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 520 farklı adresi kontrol etti. Kontrollerde ve yapılan operasyonlarda bir adreste fuhuş yaptığı tespit edilen 3 kişiye 3 bin 160 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 1 kadının eskortluk yaptığı ve buna yer temini sağladığı tespit edilen 1 erkek şahıs ise işlem yapılmak üzere emniyete sevk edildi.

Kahvehanede kuralları ihlal eden 23 kişiye para cezası

Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 6 kahvehanede 23 şahsın maskesiz olarak sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve kuralları ihlal ederek oyun oynadıkları tespit edilerek toplamda 20 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca başka bir kahvehanede ise 2 şahsın sigara içtikleri tespit edilerek toplamda 760 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde 1 kahvehaneye ise ruhsatsız faaliyet göstermekten dolayı belediye ekipleri tarafından 392 TL idari para cezası kesildi.

Kumar oynayanlara ve yer sağlayanlara idari para cezası kesildi

Korona virüs tedbirlerine uymayarak 2 adreste düzenlenen operasyonda kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 8 kişiye toplamda 9 bin 800 TL idari para cezası uygulanırken, masa üzerinde bulunan 490 TL'ye ise el konuldu. Ayrıca adreslerde bulunan 12 kişiye maskesiz oturduklarından dolayı tutanak tutuldu. Yer ve imkan sağlayan 2 şahıs ise adli işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde dernek içerisinde sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 2 dernek lokalinde kağıt oynandığı, 1 dernek lokalinde ise yabancı uyruklu kadın çalıştırıldığı, SGK bildiriminin yapılmadığı tespit edilerek polis ekipleri ve yetkililer tarafından işlem gerçekleştirildi. - DENİZLİ

Türk Lirası, Para Cezası, oyunlar, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 16:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahvehanede oyun oynayan 23 şahsa 20 bin 700 TL para cezası - Son Dakika

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