Kahvehanede oyun oynayanlara 87 bin TL ceza - Son Dakika

Kahvehanede oyun oynayanlara 87 bin TL ceza
13.03.2021 00:01
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, kahvehanede oyun oynayan 25 kişiye, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydıkları gerekçesiyle 86 bin 725 TL idari para cezası yazıldı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, kahvehanede oyun oynayan 25 kişiye, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydıkları gerekçesiyle 86 bin 725 TL idari para cezası yazıldı.
Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 22: 00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde devriye gezerken Y.K.'nın (43) işlettiği kahvehanede 25 kişinin yasak olmasına rağmen oyun oynadığını tespit etti. Ekipler, pandemi kurallarını ihlal ettikleri için 25 kişiye 86 bin 725 TL idari para cezası yazdı. Kahvehane sahibi Y.K. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
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