Kahvehanede Silahlar Konuştu, 3 Yaralı
1 saat önce
Eskişehir'de bir kahvehanede meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Eskişehir
'de bir kahvehanede meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre olay, Orta Mahalle
Pehlivan Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Kahvede bulunan Emirhan Y. (17) ile Özkan S.'nin (41) arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Bir anda alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar yanlarında bulunan silahla birbirlerine ateş etti. Emirhan Y., Özkan S. ile kahvehanede müşteri olarak bulunan Fahri K. (58) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi
, Yunus Emre Devlet Hastanesi
ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:52 Kaynak: İHA
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