Son Dakika Haberleri: Kahvehanede Silahlar Konuştu, 3 Yaralı

Kahvehanede Silahlar Konuştu, 3 Yaralı

1 saat önce

Eskişehir'de bir kahvehanede meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kahvehanede Silahlar Konuştu, 3 Yaralı, System.String[]
Eskişehir'de bir kahvehanede meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Orta Mahalle Pehlivan Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Kahvede bulunan Emirhan Y. (17) ile Özkan S.'nin (41) arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Bir anda alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar yanlarında bulunan silahla birbirlerine ateş etti. Emirhan Y., Özkan S. ile kahvehanede müşteri olarak bulunan Fahri K. (58) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:52 Kaynak: İHA

Orta Mahalle, Eskişehir, 3. Sayfa
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