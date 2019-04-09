Son Dakika Haberleri: Kahvehanede Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kahvehanede Silahlı Kavga: 3 Yaralı

53 dakika önce

ESKİŞEHİR'de, kahvede çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı.

Kahvehanede Silahlı Kavga: 3 Yaralı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, kahvede çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı.

Olay, dün gece Orta Mahalle Pehlivan Sokak'taki kahvede meydana geldi. Emirhan Y. (17) ile Özkan S.(41) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Emirhan Y. ve Özkan S., yanlarında taşıdıkları silahları çekip, birbirlerine doğru ateş etti. Emirhan Y., Özkan S. ve kahvede müşteri olarak bulunan Fahri Karagöz (58), yaralandı. Mermiler, kahvenin duvarları, camları ve sokakta park halinde bulunan traktöre isabet etti.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:32 Kaynak: DHA

Orta Mahalle, kavga, Eskişehir, Güncel
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