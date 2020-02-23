Kahvehanede sohbet ederken fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahvehanede sohbet ederken fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika

Kahvehanede sohbet ederken fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

14 dakika önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kahvehanede arkadaşları ile sohbet ederken fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti.

Kahvehanede sohbet ederken fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti, System.String[]

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kahvehanede arkadaşları ile sohbet ederken fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Hasan Katırağ, arkadaşlarıyla sohbet etmek için mahallede bulunan bir kahvehaneye gitti. Katırağ, arkadaşları ile sohbet ederken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Katırağ, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Katırağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katırağ'ın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.


3 çocuk babası olduğu öğrenilen Katırağ'ın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Katırağ'ın cenazesi öğlen namazını müteakiben Derince Yıldız Camiisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Derince, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:02 Kaynak: İHA
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