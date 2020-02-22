Kahvehanede sohbet ederken kalp krizi geçirip, öldü - Son Dakika
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Kahvehanede sohbet ederken kalp krizi geçirip, öldü

6 saat önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kahvehanede arkadaşlarıyla sohbet eden Hasan Katırağ (56) kalp krizi geçirdi.

Kahvehanede sohbet ederken kalp krizi geçirip, öldü, System.String[]

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kahvehanede arkadaşlarıyla sohbet eden Hasan Katırağ (56) kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Hasan Katırağ yaşamını yitirdi.

Derince Fatih Sultan Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde oturan işçi emeklisi Hasan Katırağ, dün akşam kahvehanede arkadaşları ile sohbet ederken aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kahvehanede bulunanlar 112 Acil'e haber verdi. Kahvehaneye gelen sağlık ekibi, kalp krizi geçiren Hasan Katırağ'a ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Katırağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 2 yıl önce emekli olan 3 çocuk babası Hasan Katırağ, bugün Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:31 Kaynak: DHA
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