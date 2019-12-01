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Kahvehanede yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da kahvehanede gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kahvehanede yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da kahvehanede gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir mağazadan 10 bin lira değerinde giysi ile bir iş yerinden 150 bin lira tutarında yapı malzemesi hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayında kullanıldığı tespit edilen aracın plakasından şüphelilerin kimliklerine ulaştı.

Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki kahvehanede gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinden ve araçta bir miktar para, kaçak içki ve hırsızlıkta kullanılan malzemeleri ele geçiren ekipler, şüphelileri Kocaeli'ye getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.U. ve S.G, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çayırova, İstanbul, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:32 Kaynak: AA
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