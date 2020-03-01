Kahvehanedeki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Kahvehanedeki cinayetin zanlısı tutuklandı

7 saat önce

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde husumetli olduğu kişiyi kahvehanede tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde husumetli olduğu kişiyi kahvehanede tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kumkuyucak Mahallesi'nde Mintaz Kargın'ın (50) kahvehanede pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.A. (19) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İ.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kumkuyucak Mahallesi'nde yaşayan Mintaz Kargın, 27 Şubat'ta mahalle meydanındaki kahvehanede, pompalı tüfekle ateş edilerek öldürülmüştü. Kargın'ın iki yıl önce cezaevinden çıktığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilmişti.

Otomobiliyle kaçan zanlı İ.A. ise olaydan 2 gün sonra, ailesiyle temas kuran jandarmanın girişimleri sonucu, belirlenen adreste jandarmaya teslim olmuştu.

Kahvehanedeki cinayetin zanlısı tutuklandı

Saruhanlı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:11 Kaynak: AA
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