Kahvehanedeki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahvehanedeki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti

23.03.2022 23:37
Kahvehanedeki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de kahvehanede başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada Osman A.'nın, yanında taşıdığı tabancayı çıkarıp Hasan Aksüt'ün başına ateş etti. Vurulan adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Karamürsel ilçesine bağlı Kızderbent Mahallesi merkezinde bulunan bir kahvehanenin önünde akşam saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Osman A. (74) ile Hasan Aksüt (60) arasında kahvehanede tartışma başladı.

ŞAHIS OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Tartışma büyüyerek kahvehanenin önünde kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada Osman A.'nın, yanında taşıdığı tabancayı çıkarıp Hasan Aksüt'ün başına ateş ettiği sonrasında da olay yerinden hızla uzaklaştığı iddia edildi. Başına isabet eden mermiyle yere yığılan Hasan Aksüt'ü kanlar içinde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Aksüt'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

Ardından olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcı olayın yaşandığı yerde incelemeler yaptı. Uzun yıllar Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıp emekli olduğu öğrenilen Hasan Aksüt'ün cansız bedeni cenaze nakil aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kızderbent, Karamürsel, Jandarma, Hisarcık, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahvehanedeki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahvehanedeki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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