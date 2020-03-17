Kahvehaneler kapanınca ücretsiz çay ikramında bulundu - Son Dakika

BARTIN'da, müzik aletleri satışı yapan Ersin Güneş (58), koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehane ve kafeler kapanınca iş yerinin önünde ücretsiz çay ikramında bulundu.

Bartın Kırtepe Mahallesi'nde müzik aletleri satışı yapan Ersin Güneş, koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehane ve kafeler kapanınca iş yerinin önünde vatandaşlara çay ikramında bulundu. Ersin Güneş iş yerinin önündeki masanın üzerine çay makinesi, şeker ve tek kullanımlık bardakları koyarak, çayın bedava olduğunu belirten yazılar astı. Vatandaşlar bardaklara çay doldurarak içti.