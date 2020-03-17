Kahvehaneler kapanınca ücretsiz çay ikramında bulundu - Son Dakika
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Kahvehaneler kapanınca ücretsiz çay ikramında bulundu

6 saat önce

BARTIN'da, müzik aletleri satışı yapan Ersin Güneş (58), koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehane ve kafeler kapanınca iş yerinin önünde ücretsiz çay ikramında bulundu.

Kahvehaneler kapanınca ücretsiz çay ikramında bulundu, System.String[]

BARTIN'da, müzik aletleri satışı yapan Ersin Güneş (58), koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehane ve kafeler kapanınca iş yerinin önünde ücretsiz çay ikramında bulundu.

Bartın Kırtepe Mahallesi'nde müzik aletleri satışı yapan Ersin Güneş, koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehane ve kafeler kapanınca iş yerinin önünde vatandaşlara çay ikramında bulundu. Ersin Güneş iş yerinin önündeki masanın üzerine çay makinesi, şeker ve tek kullanımlık bardakları koyarak, çayın bedava olduğunu belirten yazılar astı. Vatandaşlar bardaklara çay doldurarak içti.

Koronavirüs ile ilgili tedbirler alınması üzerine insanlara çay ikramında bulunmak istediğini belirten Ersin Güneş, "Dün akşam İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini duyduktan sonra çay ocaklarının ve kıraathanelerin kapalı olduğunu duydum. Bugün de buranın pazarı, ben de insanlarımız üşümesin istedim. Vatandaşlar ilk önce çok şaşırıyor. Sonra çaylarını alıp gidiyorlar. Böyle bir zamanda insanları mutlu etmem gerekir diye düşününce bedava çay vermek aklıma geldi. İnşallah bunları da atlatırız hep birlikte" dedi.


Koronavirüs, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:09 Kaynak: DHA
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